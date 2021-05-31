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Sudan'da çatışma: 11 ölü

Sudan'ın Batı Darfur eyaletinde çıkan etnik temelli çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti. Çatışmada 7 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Afrika 31.05.2021, 03:11
Sudan'da çatışma: 11 ölü

Sudan’ın Batı Darfur eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Batı Darfur Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Foro Baranga’da bir gencin vurulmasının ardından iki etnik grup arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 11 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, çatışmada çok sayıda dükkan ve iş yeri tahrip edildi.

Yetkililer, bölgeye güvenlik gücü sevk etti.

Kaynak: AA
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#sudan #Batı Darfur
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