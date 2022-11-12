Sudan'da dış müdahale karşıtı gösteri

Asker ile bazı sivil gruplar arasında imzalanması beklenen "siyasi anlaşmaya" ve "dış müdahaleye" tepki gösteren protestocular, yeni geçiş dönemi anayasasının hazırlanmasına Batılı büyükelçilerin müdahil olmamasını istedi.

"İkili anlaşmaya hayır", "Halk vesayeti reddediyor", "Siyasi anlaşma istemiyoruz" ve "Yeni anayasal bildiriye hayır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, UNITAMS ve eski iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri (ÖDG)-Merkezi Konseyi aleyhinde slogan attı.

- Avukatlar Sendikasının "geçiş anayasası taslağı"

Sudan Avukatlar Sendikası, 10 Eylül'de devletin yönetim şekli, anayasa ve hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükler, federal yönetim sistemi, geçiş döneminin kurumları ve görevlerini içeren "2022 geçiş anayasası taslağı"nı, taraflar arasındaki diyaloğu kolaylaştıran Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AfB) ve Doğu Afrika'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizma ile ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan dörtlü mekanizmaya teslim etmişti.

BM, AfB, IGAD ve 4'lü mekanizma, asker ile siviller arasındaki çözümde bu taslağı esas alıyor.

Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu Hımidti'nin de desteklediği anayasa taslağına, eski iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri (ÖDG)-Merkezi Konseyi tarafından da destek veriliyor ancak sahadaki diğer güçler taslağın dış güçler tarafından hazırlandığını ileri sürerek bu metni reddediyor.

- Ülkede bir yıldır istikrar sağlanamadı

Sudan ordusu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 4 Temmuz'da, sivil güçlerin sivil bir hükümet üzerinde anlaşmaya varabilmesi için askerin, üçlü mekanizma himayesinde yürütülen siyasi müzakerelerden çekildiğini duyurmuştu.