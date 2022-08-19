Sudan'da gösteriler devam ediyor

Direniş Komiteleri adlı sivil örgütün çağrısıyla Hartum'un farklı noktalarında ve Medeni şehrinde toplanan yüzlerce kişi askeri yönetime karşı çıktı.

Göstericiler, yaktıkları araç lastikleri ve kurdukları barikatlarla bazı caddeleri trafiğe kapatarak, askeri yönetim aleyhinde slogan attı.

Polis, biber gazıyla müdahale ettiği göstericilerin kritik noktalara ilerleyişini engellemek için araç geçişine izin vermedi.

- Ordu, seçimler olmadan iktidarı bırakmamakta ısrarcı

Ordu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

Görevden alınan bakanların yerine yeni isimlerin getirildiği ülkede askeri yönetim, aylardır henüz bir başbakan belirleyemedi.

"Darbe" olarak nitelendirdikleri müdahale ve sonrasında alınan kararlara tepki gösteren ve iktidarın sivillere devredilmesini isteyen askeri yönetim karşıtı grupların protestoları sürüyor.

Geçiş dönemini yöneten Egemenlik Konseyi'nin başındaki askeri liderler, darbe iddialarını reddederken, iktidarı 2023’te seçilmiş hükümete devretmeyi taahhüt ediyor.