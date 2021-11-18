Sudan'da gösterilerde 1 kişi öldü, 89 polis yaralandı

Sudan polisi, dünkü askeri müdahale karşıtı protestolarda bir kişinin öldüğünü, 89 polisin yaralandığını duyurdu.

Polisten yapılan açıklamada, ordunun 25 Ekim’de aldığı kararları protesto amacıyla Hartum’un farklı bölgelerinde yürüyüş ve gösterilerin düzenlendiği, emniyet güçlerinin de halkın güvenliği için bazı bölgelerde olaylara göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.

Polisin asgari güç kullandığı aktarılan açıklamada, protestoculara karşı kesinlikle gerçek mermiyle müdahale edilmediği savunuldu.