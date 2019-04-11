Sudan'da Hartum havalimanında seferler durduruldu, karargahta silah sesleri

Sudan basınındaki haberlere göre, Sudan'da ordunun devlet televizyonu ve radyosunu kuşatmasının ardından başkent Hartum'daki havalimanında uçuşlar durduruldu, sadece inişlere izin veriliyor.

Yerel kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtiyor.

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahında silah sesleri duyuldu.

Karargahın çevresinde bulunan görgü tanıkları, silah seslerinin birkaç dakika sürdüğünü belirtti.

Silah seslerinin bir çatışmadan mı yoksa ordunun iktidara el koyduğu yönündeki haberlerin sevinç ifadesinden mi kaynaklandığı bilinmediği kaydedildi.

Sudan'da ordu, sabah saatlerinde devlet televizyonu ve radyosunu kuşatmıştı.

Sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının konuşlandığı görülüyor.

Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı duyrulmuştu.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2019, 12:07