Sudan'da hükümet ortaklarına acil toplantı çağrısı

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, 21 Eylül’deki darbe girişimi bir kez daha kınanarak, kalkışmayı erken tespit edip önlediği için güvenlik güçlerine teşekkür edildi.

Açıklamada, ordu ve siviller arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi, geçiş dönemi organlarının tamamlanması ve mevcut duruma ilişkin konuları görüşmek üzere hükümet ile asker yönetimindeki Egemenlik Konseyinin acil toplanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca darbe girişiminin tüm tarafları kapsayacak şekilde soruşturulması ve suçluların adalete teslim edilmesinin hızlandırılması istendi.

Sudan’da dün demokratik geçişi desteklemek ve sivil yönetim için protestolar ve yürüyüşler düzenlenmişti.

Sudan'da, Ağustos 2019'dan bu yana sivil gruplar, ordu ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin iktidarı paylaştığı 53 aylık geçiş dönemi devam ediyor.

Devlet Başkanlığına eş değer konumdaki Geçici Egemenlik Konseyinin başında 2019'dan bu yana askeri isimler bulunuyor.