Sudan'da iç çatışma başladı, ölü sayısı artıyor

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Hartum ve çeşitli kentlerde ordu ile HDK milisleri arasındaki çatışmalarda 25 kişi hayatını kaybetti, 183 kişi yaralandı.

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, dün sabah Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan "sözlü kavga", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

HDK GÜÇLERİ SALDIRILARINI ARTIRIYOR

Sudan Dışişleri Bakanlığı, ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), Hartum Uluslararası Havalimanı'na saldırarak, Suudi Arabistan Havayollarına ait bir yolcu uçağı ile Sudan'a ait bir uçağı vurduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, silahlı kuvvetlerin, havalimanına saldıran HDK'yi püskürterek havalimanı ve çevresindeki silahlı varlığı temizlemeyi başardığı aktarıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan Havayollarına ait bir yolcu uçağı ile Sudan'a ait bir uçağın vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

MISIRLI ASKERLERİ REHİN ALDILAR

Sudan ordusu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), askeri tatbikatlar kapsamında ülkede bulunan Mısırlı askerleri, güvenlik koşulları normale döndüğünde ülkelerine teslim etmeye hazır olduklarını bildirdi.

HDK'den yapılan açıklamada, Mısırlı askerlerin güvende olduğu belirtilerek "Mısırlı askerleri, güvenlik normale dönünce teslim edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Mısır ordusundan yapılan açıklamada, Mısır askerlerinin Sudan ordusuyla yapılması planlanan askeri tatbikatlar kapsamında ülkede bulunduğu ve askerlerin güvenliğinin sağlanması için ilgili makamlarla koordinasyon içinde olunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada ayrıca Sudan’da bulunan Mısır kuvvetlerinin güvenliğinin temini çağrısı yapılmıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sudan'da tansiyonun tırmanması, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında "askeri güvenlik reformu" konusunda yaşanan bir dizi anlaşmazlığın ardından geldi.

Devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde orduya destek olması için kurulan ve birtakım yasalarla resmi statü kazanan HDK'nin bağımsız bir ordu gibi hareket etmesinden rahatsız olan Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile HDK Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu arasında birkaç aydır "sözlü kavga" yaşanıyordu.

Sudan ordusu, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, paralel bir ordu gibi hareket eden HDK mensuplarının başkent ve bazı şehirlerdeki hareketliliğinin güvenlik riski oluşturduğunu belirterek, ordunun onayı dışındaki bu adımın sona erdirilmesini istemişti.

Ulusal basında, 12 Nisan'da HDK'nin ülkenin kuzeyindeki Meravi Havaalanı ve ordunun askeri üssü çevresinde konuşlandığı yönünde haberler geçmişti.

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde sabah saatlerinde ordu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında ve birçok kentte tarafların çatışmaları sürüyor.