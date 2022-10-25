Sudan'da internete erişim yok

Ancak demokrasi yanlıları kesinti ve ordunun engellemelerine rağmen ülkeyi içinde bulunduğu durumdan çıkaracak sivil bir yönetime geçiş talebiyle sokaklara çıktı.

Emniyet güçleri büyük çaplı gösterileri engellemek için başkent Hartum'da yolları ve köprüleri bloke etti.

Protesto eylemlerinin Hartum'un yanı sıra diğer şehir ve kasabalarda da başladığı belirtiliyor.

Başkentteki protesto çerçevesinde eylemciler başkanlık sarayına doğru yürüyüş gerçekleştirecek.

Ekonomik krizin pençesindeki ülkede aktivistler günlerdir halkta, darbenin birinci yıldönümünde sokaklara çıkması çağrısında bulunuyordu.

Kaynak: Euronews