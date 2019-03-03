Sudan'da muhalif liderden Beşir'e 'görevi bırak' çağrısı

Eski Sudan Başbakanı ve muhalefetteki Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Sadık el-Mehdi, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'e görevi bırakması, olağanüstü hali (OHAL) kaldırması ve protesto gösterilerinde gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Partiden yapılan açıklamaya göre Mehdi, başkent Hartum'da parti yöneticileriyle bir araya geldi. Mehdi, ülkenin içinde bulunduğu krizin aşılması için "kurtuluş reçetesi" önerisi sundu.

Kurtuluş reçetesinin OHAL ve askeri yönetimin reddini temsil ettiğini belirten Mehdi, şunları söyledi:

"Mevcut çatışma durumundan çıkmak ve ulusal birliğin sağlanması için cumhurbaşkanı güvenli bir yol bulabilir. Ülkedeki sorunların çözülmesi için Cumhurbaşkanı Beşir'den adil ve kapsamlı barış ile demokrasiye geçişin sağlanması için görevi bırakması, olağanüstü hali kaldırması ve protesto gösterilerinde gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, 22 Şubat'taki ulusa sesleniş konuşmasında, uzlaşı hükümeti ile 18 eyaletteki yerel hükümetleri feshetmiş ve bir yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıklamıştı.

Beşir, 2020'de yeniden seçilmesinin önünü açan anayasa değişiklilerini de iptal etmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Ahmed Bin Avf, OHAL'in güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla ilan edildiğini belirtmişti.

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ile parlamentonun Beşir'in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesi, iki ayı geride bırakan protestoların başlamasına neden olmuştu.

Gösteriler OHAL sonrasında da sürerken, protestolarda şu ana kadar hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütünün 11 Şubat'taki raporuna göre 51 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

