Sudan'da muhalif tutuklular serbest bırakıldı

Sudan'da güvenlik güçlerinin, Nil kıyısında bulunan Atbara kentindeki gösteriler sırasında gözaltına alınanlardan bazılarını serbest bıraktığı bildirildi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, Atbara kentinde göstericiler, gözaltında bulunan kişilerin güvenlik güçleri tarafından serbest bırakılması talebiyle gözaltı merkezlerine yürüdü.

Güvenlik güçleri, göstericilere ilk anda göz yaşartıcı gazla müdahale etti ancak göstericilerin ısrarı üzerine gözaltında bulunanların bir kısmını serbest bıraktı.

Kalan diğer kişilerin de işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakılacağı kaydedildi.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, muhalif siyasi liderler de Gobar cezaevinden serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kişilere ait bilgi paylaşılmadı.

Sudan basınındaki haberlere göre, ordunun bu sabah devlet televizyonu ve radyosunu kuşatmasının ardından başkent Hartum'daki havalimanında uçuşlar durduruldu, sadece inişlere izin veriliyor.

Sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının konuşlandığı görülüyor.

Yerel kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtiyor.

Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayımlanırken, alt yazıda ordunun kısa sürede önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer almıştı.

Sudan Meslek Erbabı Birliği krizin askeri darbe yoluyla çözülemeyeceğini açıkladı.