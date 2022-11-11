Sudan'da mutabakat

Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AfB) ve Doğu Afrika'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizma, Sudan'daki asker ve siviller arasında "temel mutabakata" ulaşıldığını açıkladı.

Üçlü mekanizmadan yapılan açıklamada, "İki hafta önce, üçlü mekanizma, askeri liderlikten, Sudan Avukatları Sendikası Yürütme Komitesi tarafından hazırlanan taslak anayasa belgesine ilişkin yorumlarını ve değişiklik önerilerini aldı. Bu değişiklikler, ordu ile Özgürlük ve Değişim Güçleri (ÖDG) Merkez Konseyi arasında varılan temel mutabakatları yansıtıyor." ifadeleri kullanıldı.

Yeni görüşmelere başlandı

Üçlü mekanizmanın açıklamasında, "Askeri ve sivil güçler, bizden bu taslağa dayalı olarak yeni bir siyasi süreci kolaylaştırmaya başlamamızı istediler. 25 Ekim 2021'de başlayan ve halen devam eden siyasi krize bir çözüm bulmak için sivil paydaşlarla bir dizi yeni görüşmeler başlattık." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ülkedeki siyasi krizi sona erdirmek için siyasi bir anlaşmaya varmakla beraber yeni bir geçiş döneminin başlatılacağı belirtilen açıklamada, tüm taraflardan varılan anlaşmanın hükümlerine ve ruhuna tam olarak uyması ve onu korumak, uygulamak için birlikte çalışması istendi.

Açıklamada, askeri bileşenin, sivillerle imzalanan anlaşmanın tam olarak benimsenmesi ile desteklenmesinde birlik olması ve ordunun siyasi işlere müdahale etmeme taahhüdünü yerine getirmesi gerektiği kaydedilirken, sivil gruplara da askerin geçiş dönemine ilişkin talep ettiği makul ve geçişin istikrarına elverişli olacak şartları reddetmeme çağrısı yapıldı.

Avukatlar Sendikasının "geçiş anayasası taslağı"

Sudan Avukatları Sendikası, 10 Eylül'de, "Devletin şekli, anayasa ve hukuk üstünlüğü, temel hak ve özgürlükler, federal yönetim sistemi, geçiş döneminin kurumlarını ve görevleri"ni içeren "2022 geçiş anayasası taslağı"nı yayınlamıştı.

BM, AfB ve IGAD'dan oluşan üçlü mekanizma ile ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden oluşan dörtlü mekanizma, asker ile siviller arasındaki çözümde bu taslağı esas alıyor.

Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu Hımidti'nin de desteklediği anayasa taslağı, eski iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri (ÖDG)-Merkezi Konseyi tarafından desteklenirken, sahadaki diğer güçler onun dış güçler tarafından tasarladığını ileri sürerek reddediyor.

Ülkede bir yıldır istikrar sağlanamadı

Sudan ordusu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 4 Temmuz'da, sivil güçlerin sivil bir hükümet üzerinde anlaşmaya varabilmesi için askerin, üçlü mekanizma himayesinde yürütülen siyasi müzakerelerden çekildiğini duyurmuştu.