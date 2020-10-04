Sudan'da nihai barış anlaşması imzalanması memnuniyetle karşılandı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Katar, Mısır, Ürdün, Umman ve Bahreyn, Sudan hükümetinin, ülkedeki silahlı gruplarla nihai barış anlaşması imzalamasını memnuniyetle karşıladı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "tarihi" olarak nitelendirilen anlaşmanın, Sudan'da güvenlik, barış ve istikrarı güçlendirme yönünde atılan önemli bir adım olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Sudan'daki diğer taraflara da, ülke genelinde kapsamlı ve kalıcı barışa ulaşmak için geçici hükümet ile ciddi müzakerelere başlaması çağrısında bulunuldu.

Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad el-Merihi de anlaşmayı "tarihi an" olarak nitelendirerek, anlaşmaya katılmayan Sudanlı tarafları istikrarı sağlamak için bu sürece katılmaya çağırdı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı ise anlaşmayı, Sudan'a barış getirmeye yönelik on yıllarca süren çabalarda bir "dönüm noktası" olarak değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın, Sudan genelinde istikrarı, refahı ve kalkınmayı desteklemek için hiçbir çabadan kaçınmayacağı vurgulandı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da anlaşmayı "büyük başarı" olarak nitelendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın, Sudan'da güvenliği ve istikrarı pekiştirme ve halkın özlemlerini karşılama yolunda atılan "tarihi bir adım" olduğu belirtildi.

Umman Sultanlığı da anlaşmayı memnuniyetle karşılayarak, Umman'ın Hartum Büyükelçisi Ali ed-Dermeki'nin, ülkesini temsilen imza töreninde hazır bulunduğu aktarıldı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da anlaşmanın önemli bir adım olduğu, ülkedeki askeri çatışmayı sonlandırma ve istikrarı sağlamaya katkı sağlayacağı belirtildi.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da dün, Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyinde, Devrimci Cephesi bünyesinde 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020, 12:17