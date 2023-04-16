Sudan'da ölü sayısı yükseliyor

Sudan'da ordu ile milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarda dün 56 sivil öldü.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Hartum ve çeşitli kentlerde ordu ile HDK milisleri arasındaki çatışmalarda 56 sivil hayatını kaybetti, aralarında askerlerin de bulunduğu 595 kişi yaralandı.

Komite, "Aklıselimin hakim olması ve masum, silahsız sivillerin canına mal olan çatışmaların derhal durdurulması, alıkonan, mahsur kalanların tahliyesi ve yaralılara ilk yardım için güvenli koridorların açılması çağrısında bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.

ORDUDAN YENİ AÇIKLAMA

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Zafer saati yaklaştı. İsyancı Hızlı Destek Kuvvetleri milislerinin bu pervasız macerasında yitirilen masum canlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sabırlı ve gururlu halkımıza yakında güzel haberler vereceğimizi müjdeliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ordu, ayrıca başkentin batısında Umdurman kentindeki devlet televizyonu binası ile doğudaki Port Sudan, Kesele ve Gadarif ile güneydeki Damazin, Kosti ve Kadugli ve batıdaki Kerari kentlerindeki HDK karargahlarını ele geçirdiğini duyurdu.

Hartum'un yanı sıra ülkenin farklı kentlerinde de taraflar arasındaki çatışmalar devam ediyor.