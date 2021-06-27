Sudan'da parlamento sorunu

Sudan hükümeti, geçiş sürecinin tamamlanması için başlıca adımlardan birisi olarak gösterilen parlamentonun kurulmasının en geç bir ay içinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Başbakanlıkta düzenlenen ve 3 gün süren kapalı toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kabineden sorumlu bakan Halid Ömer Yusuf, "Hükümet, Yasama Meclisinin (parlamento) bir aydan daha kısa süre içinde kurulmasını sağlamak için tüm taraflarla birlikte çalışmaya karar verdi." dedi.

Yusuf, kabinenin ayrıca en geç bir ay içinde anayasa komisyonu ve seçim komisyonu kanun taslağı ile yüksek yargı için kanun taslağı hazırlaması gerektiğini belirtti.

Bakan Yusuf, hükümetin, Etiyopya’nın Nil üzerine inşa ettiği ve bölge ülkelerinin anlaşmazlık yaşadığı Hedasi Barajı konusunda da vatandaşların, kaynakların ve su tesislerinin güvenliğindeki çıkarlarını sağlayacak şekilde çabalarını yoğunlaştırma ve üzerinde uzlaşı sağlanmış bir dış ilişkiler stratejisi oluşturmak amacıyla yıl sonundan önce dış ticaret konusunda ulusal bir konferans düzenlenmesi çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Toplantının ana maddeleri: Ekonomi, barış, güvenlik, dış ilişkiler ve demokratik geçiş

Hükümetten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda, ekonomi, barış, güvenlik, dış ilişkiler ve demokratik geçiş süreci konularının masaya yatırıldığı toplantıda, elektrik ağına 450 MW sağlayacak olan Garri 3 Elektrik Projesini tamamlamaya, güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları projelerine imza atmaya karar verildi.

Bakanlar Kurulu, Abdulaziz El-Hılu liderliğindeki ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey grubu ile müzakereleri sürdürmeye, Abdulvahid Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketine (SLM/AM) barış anlaşmasına katılım çağrısı yapmaya, Uluslararası Ceza Mahkemesince istenenleri teslim etmeye karar verdi.

Ülkede asayişin sağlanması için güvenlik güçlerine gereken desteğin sağlanacağı bildirilen açıklamada, kamuda ve diplomatik temsilciliklerde kemer sıkma tedbirleri uygulanacağı ancak ilaç, mutfak tüpü, elektrik ve undaki devlet desteğinin süreceği kaydedildi.

Askerin 2024'te yönetimi sivillere devretmesi bekleniyor

Barışın sağlanması, eski rejimin sembol isimlerinin yargılanması, yasal reformlar yapılması, devlet kurumlarının, yargı ve ordunun yeniden yapılandırılması ve ekonomik durumun iyileştirilmesi geçiş döneminin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Sudan’da eski cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in 17 Nisan 2019’da askeri darbeyle devrilmesi sonrası kurulan geçiş yönetimince Ağustos 2019'da belirlenen ilk takvime göre asker yönetimindeki Egemenlik Konseyi (Devlet Başkanlığı Konseyi) başbakan ve bakanlar kurulunun belirlenmesinin ardından üç ayda parlamentonun oluşturulacağı açıklanmıştı.

Geçiş yönetimince imzalanan Anayasal Bildiri anlaşması uyarınca meclisin yüzde 67'si Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) üyelerinden oluşacak. 300 sandalyeli mecliste diğer koltuklar ise eski rejimle bağlantılı olmayan gruplara tahsis edilecek.

Sudan’da 21 Ağustos 2019'da başlayan geçiş döneminin 2024 başlarında sonlandırılmasıyla seçimlere gidilip askerin yönetimi tamamen sivillere devretmesi bekleniyor.