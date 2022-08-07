Sudan'da polis göstericilere müdahale etti

Başkentin Sittin Caddesi'nde toplanan ve çoğunluğu gençlerden oluşan grup, yönetimin sivillere devredilmesi yönünde sloganlar atarak askeri yönetimi protesto etti.

Gruptakiler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, kendilerine taş atan göstericilere karşı gaz bombasıyla müdahale etti.

Olaylar nedeniyle ana caddeler ve yan yollarda uzun araç kuyruğu oluştu.

Başkentin Bahri ve Umdurman bölgelerinde de benzer gösteri ve yürüyüşler gerçekleştirildi.