Sudan'da protestolar devam ediyor

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Birleşmiş Milletler (BM) Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) merkezi önünde toplanan yüzlerce kişi, dış müdahaleyi protesto etti.

Dış müdahale karşıtı pankartların taşındığı eylemde protestocular "Halk bir, ordu bir. Ajanlara hayır." sloganları attı.

Başkentteki gösteriye bazı Sudanlılar develeriyle iştirak ederken diğer kentlerden de katılımlar gerçekleşti.

25 Ekim 2021'de ordunun yönetime el koyup hükûmeti feshettiği ve olağanüstü hal ilan ettiği ülkede henüz hükûmet kurulamadı.

Sivil yönetim destekçilerinin 3 ayı aşkın süredir gösteriler düzenlediği ülkede, dış müdahale karşıtı ve asker yanlısı gruplar da zaman zaman eylemler yapıyor.

UNITAMS Başkanı BM Sudan Temsilcisi Volker Peretz, 8 Ocak'ta krizi çözmek için Sudanlı taraflar arasında kapsamlı siyasi süreç için ön istişarelerin başlatıldığını duyurmuş ve ilk olarak sivil toplum örgütleriyle görüşmüştü.

26 Ocak’ta da İngiltere ve Norveç büyükelçilikleri ile UNITAMS merkezi önünde dış müdahale karşıtı gösteriler düzenlenmiş, eylemciler BM Temsilcisi Peretz'i kastederek "Seni istemiyoruz, işimize karışma Volker." sloganı atmıştı.

Sudan’da dış müdahale karşıtı bazı siyasi partiler ve STK'lerce 27 Aralık 2021’de Ulusal Hareket Güçleri adında bir ittifak kurulmuş, geçen ay ise "Ulusal Egemenlik için Sudanlılar" adıyla bir girişim başlatılmıştı.