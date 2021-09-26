Sudan'da seçimler zamanında yapılacak

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, seçimlerin zamanında yapılması kararına bağlı olduklarını belirtti.

Burhan, başkent Hartum'da bir dizi tesisin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Seçimlerin zamanında yapılmasında kararlıyız. Silahlı Kuvvetler, Aralık Devrimi'ne ihanet etmeyecek." dedi.

Geçiş iktidarının sivil ortaklarının askerin siyasete müdahil olmaması ve ülkenin vasisi olmadığına dair eleştirilerine de cevap veren Burhan, "Silahlı Kuvvetler, Sudan’ın ve halkının güvenliğinin koruyucusudur. Devrimci güçler birlik olmadıkça onlarla birlikte yürümeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Burhan, Sudan’da geçiş sürecini tamamlamanın tek yolunun birlik ve beraberlik olduğunu sözlerine ekledi.

Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü ve sivil üyesi Muhammed el-Feki Süleyman, 21 Eylül sabahı gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında yaptığı açıklamada, "Askeri bileşenden siyasi denklemi değiştirmeye yönelik bir girişim var ve bu ortaklık sürecinin ihlalidir. Bu gerçek, kansız bir darbedir. Askeri bileşen siyasi süreci kontrol etmeyi ve belirli kişileri iktidara getirmeyi hedefliyor. Bu kabul edilemez. (Egemenlik Konseyi Başkanı) Abdulfettah el-Burhan, ülkedeki siyasi sürecin vasisi değildir. Askeri bileşenin siyasi süreç üzerindeki vesayetle ilgili konuşmasını reddediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Planlandığı gibi gitmeyen geçiş dönemi

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtı protestolara dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir iktidarına son veren halk isyanını organize eden muhalif grupların (Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri koalisyonu) iktidara getirdiği hükümet ile yönetime el koyan askerler, 17 Ağustos 2019'da 39 ay ülkeyi birlikte yönetme konusunda anlaşmıştı.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da Ekim 2020'de silahlı hareketlerle imzalanan barış anlaşması ile 21 ayı asker 18 ayı sivillerin idaresinde olacak 39 aylık geçiş döneminin bir yıl daha uzatıldığı açıklanmıştı.