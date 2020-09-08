Sudan'da sel felaketi: 102 kişi hayatını kaybetti

Sudan'ın başkenti Hartum'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış sebebiyle binlerce ev zarar gördü, sel felaketi ve taşkınlarda şu ana kadar 102 kişi yaşamını yitirdi.