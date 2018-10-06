Sudan'da sınırlar kaldırılacak

Sudan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kemal Abdulmaruf ile Güney Sudanlı mevkidaşı Gabriel Jok Riak'ın başkent Hartum'da bir araya gelerek sınır kapılarının açılması konusunu görüştüler.

Sudan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,Açıklamada, ikilinin bu yıl sonuna kadar sınır kapılarının açılması ve iki ülke arasında tampon bölge kurulması için ortak çalışma yapmak üzere anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, Güney Sudan Genelkurmay Başkanı Gabriel Jok Riak'ın, görüşmelerde Sudan'ın güvenliğinin Güney Sudan'ın güvenliği olduğuna dikkati çekerek, varılan anlaşmaya bağlı kalacaklarını söylediği ifade edildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net