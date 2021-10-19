Sudan'da siyasi krizin çözümü için yeni hamle

Sudan'da hükümet, yaşanan siyasi krizin çözümü için tüm taraflardan oluşan ortak kriz masası kurulduğunu açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Abdullah Hamduk başkanlığındaki acil kabine toplantısında, ülkedeki krize ilişkin çözüm yolları ele alındı.

Toplantıda, gerek iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakı (ÖDBG) bileşenleri arasında gerekse ÖDBG ile iktidarın askeri ortakları arasındaki diyaloğun önemi vurgulandı.

Acil görüşmede, yaşanan siyasi kriz ve ülkedeki sıkıntıların çözümü için tüm tarafları kapsayan ortak bir kriz masası kurulmasına, sivil demokrasiye geçişi güçlendirmek, korumak ve istikrarı sağlamayı amaçlayan pratik çözümler konusunda acil bir uzlaşıya varılması kararlaştırıldı.

Başbakan Hamduk, "İktidar ortakları arasında son dönemde diyaloğun kesintiye uğraması ülkenin geleceğini tehdit eden bir konu. Bu nedenle değişmeli, mevcut sorunların çözümü ve geçiş döneminin diğer beklentilerinin karşılanması için uzlaşmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ülkenin doğusundaki hükümet karşıtı protestolar ve buna bağlı yaşanan yakıt ve gıda krizine de değinen Hamduk, vatandaşlarının çıkarlarını koruyan adil çözümlerin ivedilikle bulunması konusunda çabaladıklarını, doğudaki protestolara liderlik eden isimlerle temaslarının sürdüğünü kaydetti.

Sudan hükümetiyle bazı silahlı hareketler arasında Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 2020'de imzalanan barış anlaşmasının bazı maddelerine itiraz eden ve hükümetin istifasını isteyen doğudaki Bica kabilesi mensuplarının 17 Eylül'de başlayan, limanlar ve ana yolların kapatılmasına yol açan eylemleri ülkede yakıt ve gıda krizine neden olmuştu.

Geçiş iktidarının asker ve sivil ortakları arasında 21 Eylül'deki darbe girişiminin ardından şiddetlenen yönetim krizi ile birlikte ordu ve ona destek veren gruplar hükümetin feshedilmesi yönünde mesajlar veriyor.

İktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakından ayrılan Misak-i Vatani koalisyonunun çağrısı üzerine 16 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı önünde toplanan yüzlerce kişi, yeni hükümet kurulana dek süresiz eylem başlattıklarını açıklamıştı.

Ülkede Ağustos 2019'dan bu yana sivil gruplar, ordu ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin iktidarı paylaştığı geçiş dönemi devam ediyor.