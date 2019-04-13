Sudan'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, devlet televizyonunda konuştu. Burhan, ülkede ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını belirtti.

Sudan'da tüm vilayetlerde valilerin görevine son verildiğini aktaran Burhan, ülkedeki geçiş döneminin de en fazla 2 yıl olacağını, ardından yönetimin halkın oluşturacağı sivil hükümete devredileceğini vurguladı.

Masumların öldürülmesi ve yolsuzluğa karışan herkesin yargılanacağını dile getiren Burhan ayrıca ülkede hayatın normal seyrine dönmesi için vatandaşlardan destek beklediklerini ifade etti.