Sudan'da son durum: Can kaybı artıyor

Sudan'da "paralel ordu" olarak nitelendirilen HDK isimli milis grubunun başlattığı darbe girişimi ülkeyi yeni bir kaosa sürükledi. HDK ile ordu güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlenerek artıyor. Ordu, HDK üyelerine yaptığı çağrıda pişman olanları orduya katılmaya çağırdı. Bu arada çatışmalarda can kaybı ise artıyor. Gelen son bilgilere göre en az 97 kişi hayatını kaybetti. Türkiye dahil dünyanın her yerinden sağ duyu çağrıları geliyor.

TARAFLAR ARASINDA İLK MUTABAKAT

Çatışmalar, başkentteki Hartum Uluslararası Havalimanı`nın yanı sıra kuzeydeki Meravi ve güneydeki Ubeyd havalimanları ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı, başkentteki ordu karargahı ve devlet televizyonu çevresinde yoğunlaştı.

Sudan'da ordudan yapılan açıklamaya göre, sivillerin geçmesi için Sudan saatiyle 16.00 itibarıyla ve 3 saat sürecek "güvenli yollar" açılacak.

Açıklamada, "Bu, isyancı milis Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) herhangi bir ihlali durumunda yanıt verme haklarını ortadan kaldırmıyor" ifadeleri kullanıldı.

HDK ise BM'nin isteği üzerine, siviller için güvenli yollar açılacağını ve 4 saatlik süre verileceğini duyurdu.

HDK, orduyu kastederek, saldırılara karşılık verme hakkına sahip olduğunu vurguladı. Süre başladığı halde hala silah sesleri duyuluyor.

CAN KAYBI ARTIYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da ordu ve milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 97 kişinin öldüğünü, 1126 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ordu ve HDK arasında başkent Hartum'un yanı sıra çeşitli kentlerde dün de yoğun çatışmalar devam etti.

DSÖ, yaptığı açıklamada, "15 Nisan'dan bu yana Hartum, Güney Kurdufan, Kuzey Darfur ve Kuzey eyaletleri ile değişik bölgelerdeki çatışmalarda en az 97 kişi öldü, 1126 kişi yaralandı. En şiddetli çatışmalar Hartum'da yaşanıyor." bilgisini verdi.

BAKANIN EVİNE ROKET

Çatışmalar nedeniyle hastalar ve sağlık çalışanlarının hastanelere erişiminde sıkıntı ve bazı ilaçlar ve tıbbi malzemelerde ciddi yetersizlik yaşandığını belirten DSÖ, çatışmanın taraflarını, sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde tarafsızlığa saygı göstermeye ve çatışmalarda yaralananların sağlık tesislerine sınırsız erişimini garanti etmeye çağırdı.

DSÖ, tüm taraflara, uluslararası insani hukuk kapsamındaki yaralıları, hastaları, sivilleri, sağlık çalışanlarını, ambulansları ve sağlık tesislerini koruma yükümlülüklerini hatırlattı.

SUDAN ORDUSUNDAN HDK MİLİSLERİNE ÇAĞRI

Sudan ordusunca, "Hızlı Destek mensuplarının tek bir kişinin hedef ve gündemine hizmet edecek bir araç olmaktan uzak olduklarını biliyoruz. Ülkenin onların desteğine hala ihtiyacı var." ifadesi kullanıldı.



Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, milis güç Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) başkentte ordu karargahındaki bazı binaları hedef aldığı ve keskin nişancılarla saldırı düzenlediği belirtildi.

HDK mensuplarına, ülkelerine hizmet etmek için orduya katılmakta acele etmeleri çağrısı yapılan açıklamada, "Daha önce ülkelerine hizmet etmiş olan HDK mensuplarının tek bir kişinin hedef ve gündemine hizmet edecek bir araç olmaktan uzak olduklarını biliyoruz. Ülkenin sizin desteğinize hala ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulunuldu.

Verilen sözlere sadık kalınacağına dair halkın endişe etmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Güçlerimiz tutarlı ve ellerinden gelenin en iyisini yapıyor, görevlerini iyi bir ruhla yerine getiriyor. Durum yakında çözülecek. Umarız bu çılgınlıkta ısrar edenlerin aklı başına gelir ve bu rahatsız edici kabus sona erer." ifadesi kullanıldı.

BMGK'DAN ACİL ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirterek, tarafları, çatışmaları acilen durdurmaya ve diyaloğa dönmeye çağırdı.

BMGK'den yapılan yazılı açıklamaya göre üye devletler, Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirterek, sivillerin de dahil olduğu can kaybı ve yaralanmalardan duydukları üzüntüyü ifade etti.

Tarafları, çatışmaları acilen durdurmaya, sükuneti yeniden sağlamaya davet eden BMGK üyeleri, tüm aktörlere Sudan'daki mevcut krizi çözmek için diyaloğa dönme çağrısı yaptı.

BMGK üyesi devletler, ayrıca ülkeye insani yardımın iletilebilmesi ve BM personelinin güvenliğinin sağlanmasının önemini vurgulayarak, Sudan'ın birliği, egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını bir kez daha teyit etti.