Sudan'da bir hafta önce milis güçlerinin darbe girişimiyle başlayan çatışmalarda şu ana kadar 400'ün üzerinde insan hayatını kaybetti. Başta ABD, İngiltere, Fransa gibi büyük ülkeler olmak üzere birçok ülke temsilciliklerini kapatarak vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. Peki, Sudan'da son durum nedir?

SUDAN'DA SON DURUM NEDİR?

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 427'ye yükseldiğini bildirdi.



BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan'da 15 Nisan'da başlayan çatışmalar devam ediyor.

Silahlı çatışmalarda en az 427 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 700'den fazla kişi yaralandı.

Kıtlık nedeniyle temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında keskin bir artış yaşandığı ülkede, en az 11 sağlık merkezi saldırıya uğradı ve Hartum ile Darfur eyaletlerindeki birçok sağlık merkezi hizmet veremiyor.

Çatışma bölgelerindeki siviller Çad, Mısır ve Güney Sudan'a kaçarken, birçok uluslararası kuruluş, şu anda faaliyet gösteremediği yerlerden personelini tahliye etti.

Uluslararası kuruluşlar, mümkün olan yerlerde hizmetlerini sürdürüyor.

FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KAPATTI

Fransa, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalar nedeniyle başkent Hartum'daki Büyükelçiliğini kapattığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan'daki Fransız Büyükelçiliğinin ikinci bir emre kadar kapalı olacağı belirtildi.

Büyükelçilik binasının Hartum'daki tahliyeler için toplanma noktası olmayacağı aktarılan açıklamada, Büyükelçiliğin faaliyetlerinin Paris'te sürdürüleceği ifade edildi.

Açıklamada, "Fransa Sudan'da ateşkesi ve siyasi geçiş sürecinin yeniden başlamasını kolaylaştırmak için harekete geçti." ifadelerine yer verildi.

Paris'in, Afrika Birliği, Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Arap Birliği, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler himayesindeki koordinasyon mekanizmasını tam olarak desteklediğine yer verilen açıklamada, "Fransa tüm tarafları, çatışmalara son vermeye, insani yardım erişimini sağlamaya, sivilleri korumaya ve siyasi diyalog yoluna dönmeye çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Fransa, Sudan'da diplomatik personeli ile vatandaşları için hızlı tahliye operasyonu başlatmış, operasyona Fransız vatandaşlarının yanı sıra Avrupalı diplomatlar ve vatandaşların da dahil edildiği ifade edilmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.