Sudan'da son durum nedir?

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, uluslararası toplumun ateşkes çağrısına rağmen devam ediyor. Başkent Hartum'daki ordu genel komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinden silah sesleri gelirken çatışma bölgelerinden yoğun duman yükseliyor. Kent sakinleri de şehirden kaçmaya çalışıyor.

Ordu Sözcüsü Nebil Abdullah, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplum 24 saatlik ateşkes önerisi sundu ve Silahlı Kuvvetler bu öneriyi hemen kabul etti. İsyancı milisler ateşkese uymadı ve vatandaşları taciz etmeye devam etti." dedi.

Abdullah, sözlerini şöyle sürdürdü: "İsyancıların vatandaşları taciz ederek yağmalama ve hırsızlık yapması, ateşkesin uygulanmasını imkansız hale getirdi. Vatandaşlarımızın bunlara maruz kalmasını görüp müdahale etmememiz ve sessiz kalmamız mümkün değildi. İsyancıların medyası, bizim ateşkese uymadığımızı savunuyor. Biz ateşkesi reddetmedik ama onların ateşkesin gereksinimlerini yerine getirmelerini şart koştuk, bu da olmadı. Ülkedeki güvenliği sağlamaya devam edeceğiz."

HDK liderlerinin birlikleri üzerinde kontrolü olmadığını belirten Abdullah, "Şehir çeteleri gibi davranıyorlar. İnsanların hayatlarını tehlikeye atan işler yapıyorlar." diye konuştu.

Öte yandan, Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, hizmet dışı kalan hastanelerin 9'unun bombalandığı, 16'sının da zorunlu tahliye edildiği belirtildi.

Başkent ve eyaletlerdeki 59 temel hastanenin sadece 20'sinin tamamen veya kısmen faaliyet gösterdiği ifade edilen açıklamada, bazıları hastanelerin sadece ilk yardım hizmeti verdiği, bunların da yetersiz personel, tıbbi malzeme, su ve elektrik nedeniyle kapatılma riski bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, 5 ambulansın, askeri güçlerin saldırısına uğradığı, bazı ambulansların da hasta nakletmek ve malzeme götürmek için geçişine izin verilmediği kaydedildi.

24 saatlik ateşkes ilan edildi ama uyan yok

Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, dün CNN'e yaptığı açıklamada, uluslararası toplumdan gelen çağrılara yanıt olarak yerel saatle 18.00'den itibaren 24 saat ateşkese uyacaklarını belirtmişti.

HDK komutanı Muhammed Hamdan Dagalu da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 24 saatlik ateşkes önerisini kabul ettiklerini açıklamıştı.

Can kaybı sayısı 300'e yaklaştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300'e yaklaştığını bildirdi.

Ghebreyesus, Sudan'daki çatışmalara ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Ülkedeki durumun daha endişe verici ve içler acısı hale geldiğini belirten Ghebreyesus, "(Sudan'daki çatışmalarda) Şimdiye kadar yaklaşık 300 kişi yaşamını yitirdi ve 3 binden fazla kişi yaralandı. Başta siviller ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar olmak üzere, tüm can kayıplarını kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Sudan'daki sağlık tesislerini işgal eden güçlerden gelen haberlerin endişe verici olduğuna da değinirken, "Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar, uluslararası hukuk ve sağlık hakkının açık bir ihlalidir. Bunların durması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik, gıda, su ve personele güvenli erişimde yaşanan sorunlar ve tıbbi malzemelerin azaldığını belirten Ghebreyesus, bu durumun, acil bakıma ihtiyaç duyan binlerce yaralının olduğu zamanda sağlık kuruluşlarının çalışmasını neredeyse imkansız hale getirdiğini ifade etti.

Ghebreyesus, Sudan'daki taraflara yönelik "çatışmalara insani ara verme" çağrısını yinelerken, barışın tek çözüm olduğuna değindi.

AB'den ateşkes çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Sudan'daki çatışmaları kınadığını ve acilen kalıcı ateşkese varılması için desteğe hazır olduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB adına yaptığı açıklamada, son günlerde Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmaları kınadıklarını, çatışmaların bölgesel istikrarsızlığa da neden olabileceğini belirtti.

Tarafları uluslararası insani hukuka uymaya davet eden Borrell, acilen ön koşulsuz ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu. Borrell, insani yardım erişimine de izin verilmesi gerektiğini belirterek, bu kapsamda Ramazan Bayramı vesilesiyle de bir ateşkese varılmasını destekleyeceklerini kaydetti.

Viyana Sözleşmesi çerçevesinde diplomatik temsilciliklerin dokunulmazlıklarına saygı gösterilmesinin önemine vurgu yapan Borrell, ülkedeki AB vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Borrell, dış aktörlerin çatışmayı körüklemekten kaçınması gerektiğini ifade ederek, bölgesel ve uluslararası arabuluculuk çabalarını da desteklediklerini bildirdi.