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Sudan'da tekne faciası: 13 ölü

Sudan’da teknenin batması sonucu aynı aileden 11, toplamda 13 kişi yaşamını yitirdi.

Afrika 03.04.2022, 01:27
Sudan'da tekne faciası: 13 ölü

Sudan’ın güney doğusundaki Sinnar eyaletinde, Mavi Nil Nehri’nde yaşanan tekne kazasında, 11’i aynı aileden, 13 kişinin cesedine ulaşıldı.

Ulusal basındaki haberlerde, 13 kişi yaşamını yitirdiği kazanın nedenine yer verilmezken, teknedeki yolcuların çoğunluğunu tarım işçisi kadınların oluşturduğu belirtildi.

Sudan Kızılayı, sivil savunma ekipleri ve gönüllülerin, kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA
#sudan #mavi nil nehri
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