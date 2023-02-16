Sudan'da Türkiye'deki depremzedelerle dayanışma etkinliği düzenlendi

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, depremin ilk gününden itibaren Sudan toplumunun her kesiminin Türkiye ile büyük dayanışma örneği gösterdiğine işaret etti.

Sudan'dan gönderilen arama kurtarma ekiplerinin kendi hayatlarını tehlikeye atarak enkaz altındakileri kurtardığını ve Sudan'ın muhtelif bölgelerinde yardım kampanyaları düzenlendiğini belirten Çobanoğlu, gösterilen dayanışma ve destekten dolayı Sudan makamlarına ve halkına teşekkür etti.

Dayanışma etkinliğine Sudanlı sivil toplum kuruluşlarının ve Sudan Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra Sudan Sosyal Kalkınma Bakanlığını temsilen Bakanlık Müsteşarı Ahmed Ali Galam katıldı.

Etkinlik sırasında söz alan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye ve Suriye'ye yönelik muhtelif ayni ve nakdi yardım taahhütlerinde bulundu.

Doctors World Wide Organization Genel Direktörü Musa Muhammed Tum, yaptığı açıklamada, Sudan Sağlık ve İnsani Acil Durum Komitesi ile koordinasyon içerisinde Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere acil yardım ulaştırmak için 4 adımdan oluşan insani hava köprüsü kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kampanyanın ilk ayağının 120 kişilik sağlık ekibi ve 10 ton ilaç desteğinden oluştuğunu aktaran Tum, 30 tondan fazla battaniye ve giysi ile 60 tonun üzerinde gıda maddesi gönderileceğini belirtti.

Tum, kampanyanın son bölümünü de 40 tona yakın çadır ve jeneratörün gönderilmesini içeren barınma desteğinin oluşturduğunu kaydetti.