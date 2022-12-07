Sudan'da yeni hükümete doğru

Sudan’da demokrasi ve sivil yönetim yanlısı koalisyon Özgürlük ve Değişim Güçleri (ÖDB) Sözcüsü Şihab İbrahim, iki yıl sürecek geçiş dönemini başlatacak başbakanın belirlenmesi ve hükümetin kurulmasının bir ay içinde gerçekleşebileceğini söyledi.

İbrahim, AA muhabirine, "3 veya 4 hafta içinde çerçeve anlaşmanın uygulanmasını tamamlayabilir, daha sonra başbakanı belirleyip hükümeti kurarak geçiş dönemini başlatabiliriz." dedi.

Çerçeve anlaşma

Ordu yönetiminde bulunan, bir yılı aşkın süredir siyasi krizin yaşandığı Sudan'da asker ile siviller arasında yeni geçiş dönemini başlatacak, sivil hükümet ve demokratik seçimlerin yolunu açacak "çerçeve anlaşma", 5 Aralık'ta uluslararası ve bölgesel katılımla başkent Hartum’da imzalanmıştı.

İnanç, vicdan, düşünce özgürlüğü ve adalet, kalkınma ve reform vurgusu yapılan anlaşma metninde; laik yönetim sistemi, barışçıl gösteri ve eylem hakkı, komşularla iyi ilişkilere sahip, barışçıl, dengeli bir devlet politikası, yargı bağımsızlığı ve yargı reformu, terör, yolsuzluk ve ekonomik krizle mücadele, kapsamlı siyasi diyalog ve tam barışın sağlanması, adil, şeffaf seçimlerin düzenlenmesi gibi maddeler yer aldı.

Yeni geçiş döneminde ordunun katılımı olmadan tam bir sivil otoritenin kurulması, tüm Sudanlı tarafların katılımıyla yeni anayasa yapılması, nizami birliklerin birleştirilmesi ve milis güçlerin orduya entegrasyonuyla tek ve ulusal bir ordu kurulması, çerçeve anlaşmanın maddeleri arasında öne çıkıyor.