Sudan'da yetimler için "Çocuk Festivali" düzenlendi

Etkinliğe Hartum'daki "Koruma Evi" yetimhanesindeki çocuklarla okulun öğrencileri katıldı.

TMV Sudan Ülke Temsilcisi Muhammed Emin Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yıl boyunca ders içi ve ders dışı farklı etkinlikler yapıyoruz. Bugün 'Çocuk Festivali' adı altında bir programa ev sahipliği yapıyoruz. Bu program yetim öğrencilere yönelik. Yetim öğrenciler, gün boyunca öğretmenlerimiz ve idarecilerimizin rehberliğinde çeşitli etkinliklere katılacaklar." dedi.

Programın öğretmenlerin rehberliğinde okul öğrencileri tarafından hazırlandığını söyleyen Şimşek, yetim öğrencilerinin farklı bir hava solumalarını ve rahatlamalarını sağlamayı hedeflediklerini belirterek, bu tür programları yıl içerisinde farklı zamanlarda tekrarlamayı planladıklarını ifade etti.

Sosyal Kalkınma Bakanlığı bünyesindeki Koruma Evi yetimhanesinde görevli Sosyolog Abdülkerim Zekeriya Osman da yetimhanede çocukların barınma, yemek ve eğitim gibi ihtiyaçlarının karşılandığını dile getirdi.

Osman, "Bu program, çocuklarımızın topluma entegre olmalarını sağlıyor. Bu, bizim için büyük bir adım. Bugün, hem bizim öğrencilerimiz hem okul öğrencilerinin bu programdan çok keyif aldıklarını hissettim." ifadesini kullandı.

Osman, Türkiye Maarif Okullarına bu programı düzenledikleri için teşekkür etti.