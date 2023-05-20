Sudan'daki darbe girişiminde yeni gelişme
Sudan'da darbe girişiminde bulunan milis grubun başındaki isim, devlet başkanı tarafından görevden alındı.
Sudan'da askeri cunta lideri Burhan, Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalo'yu görevinden azletti.
Sudan'da askeri cunta lideri Abdulfettah Burhan, darbe girişimini gerçekleştirmekle suçlanan General Muhammed Hamdan Dagalo'yu Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevinden aldı.
2019 yılından bu yana Egemenlik Konseyi'nin başını çeken iki üst düzey isim, 2021'deki darbeye birlikte imza atmıştı.
Dagalo'nun liderliğini yaptığı Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) orduya entegre edilmesi girişimi sonrası taraflar arasında çatışmalar patlak vermişti.
Cunta lideri Burhan, görevden aldığı Dagalo'nun halefi olarak 2020'de çatışmasızlık sözü veren Halk Kurtuluş Hareketi silahlı grubunun lideri Malik Akar'ı seçtiğini açıkladı.
Öte yandan cuntaya bağlı düzenli ordu, başkent Hartum'da HDK güçlerine ait mevzileri bombaladı.
Sudan'da nisan ayında başlayan çatışmalardan bu yana en az 705 kişi hayatını kaybetmiş durumda.