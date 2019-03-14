Sudan'daki Moğollar'a üst düzey ziyaret

Moğol Başbakanı Uhnaagiyn Hurelsuh, Afrika ve Güney Sudan Cumhuriyeti'nde hizmet veren Moğol barış gücünün hizmet koşulları hakkında bilgi almak için bölgeye gitti

2012'den bu yana Moğolistan BM barış koruma faaliyetlerine katılıyor. Şu anda, Binbaşı D. Zhavhlanbayar liderliğinde sekizinci tabur, 114 binden fazla kişinin bulunduğu Güney Sudan'daki mülteci kampını koruyor.

Bakanlar Kurulu başkanı Moğol askerleri ile bir toplantı yaptı ve iyi hizmet ve barışı koruma misyonları için bazı devlet ödülleri sundu. Başbakan U.Hurelsukh ayrıca yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve ileri eğitim ile ilgili konuları da ele aldı.

Moğolistan Başbakanı Güney Sudan’a yaptığı ziyarette Bentiu Bölge Ofisi Şefi Hiroko Hirahara ile görüştü, Hirahara Güney Sudan'a yaptıkları saha hastanesi için başbakana teşekkür etti. Güney Sudan'da hastane personelinin barışı koruma operasyonlarına yaptığı önemli çabalardan ve etkin katkılarından övgüyle söz etti.

Bayan Hiroko Hirahira, Moğolistanlı askerlerin yüksek fizyolojik ve psikolojik eğitim seviyelerine dikkat çekti ve Moğolistan Hükümeti basın servisinin mültecilere karşı insani tutumları için minnettar olduklarını belirtti.





Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2019, 13:01