Sudan'daki protestolarda ölenlerin sayısı giderek yükseliyor

Sudan'da ordunun yönetime el koyduğu 25 Ekim’den siyasi mutabakat anlaşmasının imzalandığı 21 Kasım'a kadar sivil yönetim talebiyle düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, ordu ile Başbakanlık görevine iade edilen Abdullah Hamduk arasında siyasi mutabakatın ilan edildiği 21 Kasım’daki gösterilerde başına isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralanan 21 yaşındaki Tayyib Bahr Nasır’ın bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, "25 Ekim’den bu yana teyit edilen ölü sayısı 42’ye ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'da askeri müdahale

Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi, 25 Ekim sabahı güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Sudan Ordusu Komutanı Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurdu.

Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Hamduk, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da siyasi anlaşmaya imza attı.

Anlaşma kapsamında, Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal etti.

Ülkede 25 Ekim'de başlayan gösteriler, siyasi mutabakat sonrasında hız kesse de sona ermedi.