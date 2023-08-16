Sudan'daki savaşın bitmesi için müzakere formülü

Sudan Geçici Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki savaşın "müzakere masasında duracağını" belirtti.

Agar, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, "Sudan ordusu ile HDK arasındaki savaş eninde sonunda müzakere masasında duracak." dedi.

Çözümün, iki taraf arasındaki savaşı durdurmakla başlayan bir yol haritasında yattığını söyleyen Agar, "Yol haritasını acilen uygulamamız dışında savaşı durdurmanın bir yolu yok. Bu harita, tek bir ulusal profesyonel orduya ulaşmayı ve Sudan Silahlı Kuvvetlerinin liderliği dışında herhangi bir askeri veya paramiliter varlığın tezahürlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Sürecin, ordu ile HDK arasında ateşkes anlaşmasıyla başlaması gerektiğini belirten Agar, HDK'nin sivil alanlardan uzakta toplanacağı bir yer belirlenmesi ve orduya entegre edilmesi için prosedürler geliştirme süreci tamamlanana kadar vatandaşların savaş tehlikesine maruz bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Siyasi güçlere ve HDK'ye çağrı

Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, sivil ve siyasi güçleri partizan rekabet yaklaşımına son vermeye çağırarak şunları kaydetti:

"Gelin, bu aşamada ilk ve tek hedef olan bu lanet olası savaşı durdurmak ve halkımız üzerindeki etkilerini azaltmak için birlikte çalışalım ve diğer tüm farklılıkları Sudan diyalog masasında tartışılmaya ve üzerinde anlaşmaya varmaya bırakalım."

HDK'ye seslenen Agar, "Olup bitenlerin sorumluluğunu üstlenin. Sizlerin ilan ettiği savaşın sebepleri işlediğiniz bir dizi suç ve ihlallerin gölgesinde kaldı. Size bir kez daha çağrıda bulunuyorum, güçlerinizi vatandaşlardan uzak tutun. Gururunuzun sizi günaha sürüklemesine izin vermeyin ve bir ülkede iki ordu olmayacağını bilin." diye konuştu.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4,3 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.