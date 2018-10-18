Sudan eski cumhurbaşkanı vefat etti

Sudan 7’nci Cumhurbaşkanı Abdurrahman Swar Ez – Zeheb Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde askeri hastanede vefat etti.

Abdurrahman Swar Ez-Zeheb Kimdir?

Afrika’nın tarihine geçen iyiliklerin yazıldığı bir dönemi başlatan lider olan Zeheb ülkesi Sudan’ın 7. Cumhurbaşkanı olarak devletin zirvesinde yer alsa da asıl zirveye iyiliğiyle çıktı; götürdüğü hizmetler, yaptığı yardımlar ve değiştirdiği hayatlarla, Afrika’nın kalbinde sönmeyecek bir umut ışığı yaktı…

Afrika’nın en köklü sivil toplum kuruluşlarından ‘‘Munazzama ad-Dawa al-İslamiyye’’yi bugün 40’ı aşkın Afrika ve Asya ülkesinde faaliyeti olan uluslararası bir sosyal yardım kurumuna dönüştürdü.

Onun gayretli çalışmalarıyla mütevazi bir hayır kurumu, dünyanın sayılı insani yardım örgütlerinden biri ve Afrika halklarının en büyük umut kapısı oldu. O, Afrika’nın öz bağrından çıkan bir kahraman olarak kendi coğrafyasına kendi elleriyle hayat verdi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sudan 7’nci Cumhurbaşkanı Abdurrahman Swar Ez – Zeheb’e iyilik ödülü verilmişti.