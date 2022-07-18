Sudan, Etiyopya’ya sınır kapısını açtı

Güvenlik ve Savunma Konseyinin kararıyla, Sudan’ın Etiyopya ile sınır anlaşmazlığı yaşadığı Faşaka bölgesindeki Gallabat kenti ile karşısındaki Metemma kenti arasında karşılıklı geçişler, yaklaşık 3 haftalık aranın ardından yeniden başladı.

Karar, iki ülke arasında sınırda baş gösteren sorunlara acil ve kalıcı çözümler bulunmasına dair başlayan görüşmeler kapsamında alındı; koordineli olarak sınır denetimlerinin sıkılaştırılması ve herhangi bir silahlı unsurun iki ülke topraklarına girişinin engellenmesi hususlarında mutabık kalındı.

Sudan Silahlı Kuvvetleri, 22 Haziran'da topraklarından kaçırılan 7 asker ve bir sivilin Etiyopya ordusu mensuplarınca infaz edildiğini açıklamış, 26 Haziran'da ise doğudaki Gadarif eyaletinin Faşaka bölgesinde bulunan Gallabat sınır kapısını kapatmıştı.