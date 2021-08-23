Sudan-Güney Sudan sınırı 10 yıl aradan sonra tekrar açılıyor
2011 yılında kapatılan Sudan ve Güney Sudan arasındaki sınır kapılarının yeniden açılması kararlaştırıldı.
Afrika 23.08.2021, 14:38
Sudan ile Güney Sudan, 2011'den beri kapalı olan 4 sınır kapısının yeniden açılması için anlaşmaya vardı.
Yerel basındaki habere göre, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir ile Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, iki ülke sınırının faaliyete geçmesi konusunda anlaştı.
Anlaşma kapsamında Jebeleen-Renk, Meriam, Buram-Tumsah ve Kharsana-Panakuac sınır kapıları 1 Ekim'de yeniden faaliyete geçecek.
Ülke liderleri, ilişkilerin geliştirilmesine yönelik de farklı alanlarda adım atma kararı aldı.
Güney Sudan'ın 9 Ocak 2011'de yapılan referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesi sonrası iki ülke sınırı kapatılmıştı.
AA
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