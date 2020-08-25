Sudan hükümetinden ABD'ye: İsrail'le ilişkileri normalleştirme yetkimiz yok

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya geçiş hükümetinin İsrail'le ilişkileri normalleştirme yetkisine sahip olmadığını söyledi.

Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih'in yaptığı açıklamaya göre, Hamduk ve Pompeo, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve ABD hükümetinin geçiş dönemine verdiği desteği tartıştı.

Başbakan Hamduk, Pompeo'ya Sudan'ın ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması ile İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi konusunun ayrı kabul edilmesi gerektiğini aktardı.

Hamduk ayrıca, Sudan'daki geçiş hükümetinin ülkede barış ve istikrarı sağlamak için özel bir gündeme sahip geniş bir koalisyon tarafından yönetildiğini ve hükümetin bu görevlerin ötesinde İsrail ile normalleşmeye karar verme yetkisinin olmadığını dile getirdi.

Pompeo ise ABD yönetiminin Sudan'daki geçiş sürecine ve hükümetin güvenlik ve istikrarı sağlama çabalarına verdiği desteği teyit etti.

- Pompeo ve Etiyopya Başbakanı Sudan'da

Diplomatik ilişkilere sahip olmayan İsrail ile Sudan arasındaki ilk resmi uçuşu yaparak Sudan'ın başkenti Hartum'a ulaşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile de görüşmesi bekleniyor.

Öte yandan Pompeo'nun ziyareti sırasında İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkilerin normalleşmesinden memnuniyet duyduğunu açıklayan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in de Sudan'a resmi ziyaret gerçekleştirmesi dikkati çekiyor.

BAE'nin ardından Sudan, Bahreyn ve Umman'ın da İsrail ile ilişkileri normalleştirebileceği ileri sürülüyor.

Kaynak: AA