Sudan iç savaşında son durum

Birleşmiş Milletler (BM), iç savaşın 100'üncü gününe girdiği Sudan'daki bilançonun ağırlaştığını ve güvenlik endişesiyle yerinden olan kişi sayısında ciddi artış olduğunu belirterek taraflara "çatışmalara son vermeleri" yönünde çağrıda bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana yaşanan şiddetli çatışmaların 100'üncü günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Hartum, Darfur ve Kordofan bölgelerindeki çatışmanın tırmanmasının, ölümlerle sonuçlanan kitlesel iç göçü tetiklediği kaydedilen açıklamada, bu göç sırasında ağır insan hakları ihlallerine ilişkin raporlarda artış olduğu belirtildi.

Açıklamada, çatışmaların devam etmesi halinde yerinden edilmiş kişi sayısı ile sağlık ve beslenme krizi nedeniyle yaşanan can kayıplarının artmasından endişe duyulduğu ifade edildi.

Sudan'da iç savaşın başladığı 15 Nisan'dan bu yana ülke içinde ve dışında 3,3 milyon kişinin yerinden edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, BMMYK'nin Sudan'dan kaçan kişiler için sınırlarını açık tutan komşu ülkelere minnettar olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, bu rakamların şaşırtıcı olduğunu ve çatışmalarla hiçbir ilgisi olmayan sivillerin evlerinden koparıldığını kaydetti.

Grandi, "Buna bir son verilmeli. Çatışmanın tüm taraflarının, bu trajik savaşa bir an önce son vermesinin zamanı geldi. Bu çok ihtiyaç duyulan barışçıl diyaloğa kadar, insanların ülke içinde veya dışında güvenli yer bulmak ve her türlü şiddetten korunmak için çatışma bölgelerini terk etmelerine izin verilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bağışçılara Sudan için acil destek çağrısı

BMMYK ve diğer ortaklarının Sudan'a komşu ülkelere yardım sağlamak için başlattığı bölgesel mülteci müdahale planı için gerekli olan 566 milyon doların yaklaşık yüzde 24'ünün, Sudan içindeki kurumlar için gerekli olan miktarın ise yüzde 23'ünün finanse edildiği kaydedildi.

Açıklamada, BMMYK'nin, çatışmalardan etkilenenlere yardım edebilmek ve onları koruyabilmek için daha fazla bağışçı desteği için acilen çağrıda bulunduğu ifade edildi.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve BM'nin son açıklamalarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 3 milyondan fazla kişi yerinden edildi.