Sudan ile Mısır arasında yeni sayfa

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Beşir ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, bugün Sudan’ın başkenti Hartum’da görüştüler.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Beşir, Sudan'ın Mısır ürünlerine yönelik uygulanan kısmi yasağın kaldırılması ve iki ülke arasındaki ticari ürünlerde ve turistik geçişlerdeki engellerin kaldırılması için Sudan ve Mısır arasındaki anlaşmayı imzaladı.

İmzalar, Mısır’ın darbeci generali Abdül Fettah El Sisi'nin Hartum ziyaretinde atıldı.

Sisi-Beşir görüşmesinin sonrasında 11 Mısırlı bakan da Sudanlı mevkidaşlarıyla görüşmeler yapıyorlar. Görüşmelerde sağlık ve ziraat alanlarında ikili anlaşmalar imzalanacağı belirtiliyor.

İki ülke arasındaki ilişkiler Ömer Beşir’in Mart ayında yaptığı Kahire ziyaretinin ardından geliştiği ifade ediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2018, 15:41