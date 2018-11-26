Sudan ile Mısır sınır güvenliğini görüştü

Son dönemde iyileşme eğiliminde olan Sudan-Mısır ilişkileri çerçevesinde Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Beşir ile Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki Sudan’ın başkenti Hartum’da bir araya geldi. Görüşmede askeri ilişkilerin masaya yatırıldığı öğrenildi.

Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki, iki ülke arasındaki yakın bağlara dikkat çekerek başta sınır güvenliği olmak üzere bölgede yaşanması muhtemel terör tehditlerinin ortadan kaldırılmasına ilişkini iki ülkenin işbirliği içinde olduğunu vurguladı.

Mısırlı Bakan ayrıca mevkidaşı Avad Muhammed bin Avf ile de bir araya geldi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net