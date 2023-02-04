Sudan-İsrail normalleşmesine Sudan'daki bazı partilerden tepki

Arap Sosyalist Baas Partisi, Halk Kongresi Partisi, 10 İslami partinin dahil olduğu Kapsamlı İslami Hareket Bloğu ve Sudanlı Gazeteciler Sendikası, Dışişleri Bakanlığının dün İsrail ile normalleşme için anlaşmaya varıldığı açıklamasını reddettiklerini duyurdu.

Kapsamlı İslami Hareket Bloğu, "Filistin topraklarını işgal eden ve Müslümanların kutsallarına saygı göstermeyen İsrail ile her türlü ilişkiyi reddettiklerini" açıkladı.

Halk Kongresi Partisinden yapılan yazılı açıklamada ise geçici hükümetin İsrail ile böyle bir karar alma hakkı bulunmadığı belirtilerek, "Halk Kongresi Partisi, bu ümitsiz ve çılgınca girişimin Sudan'ın İsrail'in desteğiyle askeri yönetim altında kalmayı sürdürmesini amaçladığını teyit ediyor. Bu girişim, demokratik dönüşümün gerçekleşmesi için yapılan resmi çağrılar ve düzenlemelerle de çelişmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Sudan Gazeteciler Sendikası da normalleşme gibi bir konunun ancak seçilmiş bir hükümet tarafından yapılması gerektiğini vurgulayarak kararı eleştirdi.

Sudan Dışişleri Bakanlığı dün, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve ilişkileri farklı alanlarda geliştirmek ve ileriye taşımak için anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in, Hartum'a giderek Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bu yıl iki ülke arasında imzalanması planlanan barış anlaşmasını görüştüğü belirtilmişti.

ABD'nin onayıyla gerçekleştiği açıklanan ziyarette "barış anlaşmasına son şeklinin verildiği" aktarılmıştı.