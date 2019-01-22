Sudan, İsrail’in talebini kabul etti

Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Güney Sudan üzerinden uçma isteğini onayladı.

Havacılık otoriteleri Güney Sudan'ın hava sahasını kontrol eden Sudan, İsrail'le resmi diplomatik bağlar kurmuyor ve diğer Müslüman ve Arap ülkeleri gibi hava sahasının İsrail uçağı tarafından kullanılmasına izin vermiyordu.

El Beşir'in ülkesinin İsrail'le olan bağlarındaki tutarsız tavrın bir kanıtı olarak görülüyor.

Bu ayın başlarında El Beşir, Kenya Ulusal Havayolu Şirketine ait Kenya'nın başkenti Nairobi'den Tel Aviv'e giden uçağın hava sahasını kullanma talebini reddetmişti.

El Beşir, “İsrail ile herhangi bir normalleşmeyi” reddettiğini ifade etmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

