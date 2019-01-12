Sudan muhalefetinden bir haftalık intifada çağrısı

Sudan'da zam tepkisi olarak başlayan gösteriler hız kesmeden devam ediyor.

#SudanUprising etiketi ile sosyal medyada duyurulan çağrıda muhalifler "İntifada Haftası" ilan ettiler. Yarından itibaren bir hafta boyunca rejim karşıtı gösterilerin kesintisiz devam ettirilmesi hedefleniyor..

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Hükümet, ekonomik kriz gerçekliğini kabul etmesine rağmen, bazı protestocuları "hain, ajan, paralı asker ve provokatörler" olarak tanımlamış, bu kişilerin ülkede tahribat oluşturmak için halkın geçim sıkıntısını istismar ettiğini dile getirmişti.

Gösterilerin altıncı gününde (24 Aralık'ta) ilk kez açıklama yapan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, halka "onurlu bir yaşam sağlayacak ekonomik reformlar" vaadinde bulunarak, olaylardan dış güçleri sorumlu tutmuştu.

Güney Sudan'ın 2011'de ayrılmasıyla petrol gelirlerinin yüzde 70'ini kaydeden Sudan, uzun zamandır ciddi ekonomik kriz yaşıyor. Birçok kentte ekmek ve yakıt sıkıntısı henüz çözülemezken, döviz kıtlığı nedeniyle bazı ilaçların ithal edilemediği belirtiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net