Sudan muhaliflerle 17 yıl sonra tarihi barış anlaşmasına imza attı

Sudan hükümeti, ülkedeki çok sayıda silahlı muhalif grubu bünyesinde barındıran Sudan Devrimci Cephesi'yle 17 yıllık çatışmaya son veren barış anlaşmasını imzaladı.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da yapılan törende, güney ve batıdaki silahlı grupları çatısı altında barındıran Sudan Devrimci Cephesi ve Sudan hükümeti arasında yıllardır süren düşmanlığa son veren barış anlaşması imza altına alındı.

Törene Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk ve Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit de katıldı.

Geçen yıldan bu yana Güney Sudan hükümetinin ara buluculuğunda süren görüşmeler sonunda bölgelerdeki güç dağılımı, toprak mülkiyeti, güvenlik ve yerinden olanların geri dönüşü gibi temel meselelerde mutabakata varıldı.

Anlaşmada, muhalif güçlerdeki savaşçıların ulusal orduya entegrasyonu maddesi de yer aldı.

Sudan'da "Adalet ve Eşitlik Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N)" isimli silahlı hareketleri bünyesinde barındıran ve yıllardır hükümete karşı mücadele eden Sudan Devrimci Cephesi, ülkede rejim değişikliği sonrasında devlete karşı savaşmayı bırakmıştı.

Kaynak: AA