Sudan protestolarında ajan şüphesi

Afrika’nın doüusunda yer alan Sudan’da iki gündür devam eden eylemlere ilişkin hükümetin basın biriminden açıklama geldi. Açıklamada eylemler nedeniyle sekiz kişinin hayatını kaybettiği ve olayların bu kadar büyümesinde provokatör ajanların bulunduğu iddia edildi.

Sudan haber ajansına yapılan açıklamada, barışçıl gösterilerin, kamu kurum ve kuruluşlarını hedef alan saldırılara dönüştüğü kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'i devirmek için çağrıda bulunan protestocuların muhalefet partileri tarafından desteklendiği de ifade ediliyor.

Sudan'da halkın öfkesi, 2018’de ekmeğin maliyetinin iki katına çıkmasıyla ve yüksek enflasyon nedeniyle artıyor. Ülke, mevcut yüzde 69 oranı ile dünyada en yüksek enflasyona sahip ülkeler arasında.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

