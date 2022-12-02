Sudan ve Etiyopya arasında anlaşma sağlandı

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Konseyin Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu Hımidti, Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'i başkent Hartum'daki makamında kabul etti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Etiyopya'nın Hartum Büyükelçisi Yibeltal Aemro, görüşmede, iki tarafın Büyük Rönesans Barajı ve sınırlar meselelerini iki ülke arasındaki ortak mekanizmalara göre barışçıl şekilde çözüme kavuşturma konusunda anlaştığını söyledi.

Aemro, görüşmede ikili ilişkilerin seyri ve ortak bölgesel konuların da ele alındığını kaydetti.

- Sudan ve Etiyopya arasındaki Hedasi Barajı ve sınır anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan, 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda 20 Şubat 2022'de ilk kez elektrik üretimine başlanmıştı.

Sudan ve Etiyopya sınırında yer alan verimli topraklarıyla bilinen tartışmalı Faşaka bölgesinde de yıllardır karşılıklı sınır ihlalleri ve tacizler yaşanıyor.