Sudan, yer fıstığı ihracatına ani yasak getirerek tüccarları şaşkına çevirdi

Sudan, çiğ yer fıstığı ihracatını yasaklayarak uluslararası müşterilerini şaşırttı.

Ülke, dünyanın önde gelen fıstık üreticilerinden biridir, ancak ülke içinde çiğ kuruyemişleri işlemek ve daha kârlı ikincil ürünler olacağını iddia ettiği ürünleri ihraç etmek istediğine karar verdi.

Sudan'ın önde gelen ihracatçı firmalarının çoğu, ani bir hareket olduğunu söyledikleri için bu yolun yanlış olduğunu öne sürdü.

Abnaa Sayed Elobeid'in Ticari Direktörü Rimaz Ahmed, kendilerine hiçbir uyarı verilmediğini söylüyor:

"İhracatçı firma olarak karara çok şaşırdık çünkü hazırlanmak için uygun bir süre içinde bize önceden haber verilmiyordu.

"Yürürlükte olan birçok sözleşme vardı ve malları vb. Yerine getirmemiz gerekiyordu ve bizim için karar çok şok edici ve şaşırtıcıydı.

"Sanki Fransa bir gecede şarap ihracatını yasaklamış veya İtalya spagettisini yurtdışında satmayı bırakmış gibi,"

İhracat yasağı, Birleşmiş Milletler'e göre dünya üretiminin yüzde 14'ü ile Sudan'ın dünyanın en büyük beşinci fıstık üreticisi olduğu göz önüne alındığında özellikle çarpıcıdır.

Sudan'nın iki ana fıstık müşterisi Çin ve Endonezya idi.

Sudan, merkez bankası istatistiklerine göre 2018'de kazanılan 59 milyon dolardan 2019'da 205 milyon dolar değerinde 1.5 milyon ton üretti.

Ticaret Bakanı Madani Abbas Madani , "kaliteyi etkileyen iklim değişikliği ışığında yer fıstığının piyasa değerini ve Sudan ürünlerinin katma değerini maksimize edeceğini" iddia ettiği ihracatın durdurulmasını savundu.

Yasaktan önce, yer fıstığı Sudan'ın altın, susam, yağ ve hayvancılıktan sonra beşinci en büyük uluslararası kazananıydı.

Kaynak: africanews.com