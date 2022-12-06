Sudan’da imzalanan çerçeve anlaşmasının hükümleri neler?

Söz konusu çerçeve anlaşması, askeri oluşum, Sudan’daki ana muhalefet koalisyonu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), bir takım partiler, örgütler, profesyonel dernekler ve silahlı hareketler arasında imzalandı.



Anlaşmanın en önemli hükümleri şunlar:



-Devlet başkanı, ordunun başkomutanı olacak.



-Devrim güçleri tarafından bir geçiş hükümetinin başbakanı seçilecek.



-Geçiş dönemi, başbakanın atandığı andan itibaren iki yıl sürecek.



-İki yıllık geçiş dönemi sonunda seçimler düzenlenecek.



-İstihbarat Teşkilatı Başkanı’nı Başbakan atayacak.



-Suçları ortaya çıkarmak ve failleri sorumlu tutmak için kapsamlı bir süreç başlatılacak.



-Birleşik, profesyonel bir ulusal ordu oluşturulacak.



-Hızlı Destek Kuvvetleri orduya entegrasyon sağlayacak.



-Güvenlik güçleri İçişleri Bakanlığı’na bağlanacak.



-Askeri darbelerin suç sayılması ilkesine bağlılık devam edecek.



-Ordu, güvenlik ve istihbarat servislerinin yatırım işi yapması yasaklanacak.



-Doğu’nun davasına dikkat çekilecek ve siyasi katılıma istekli olunacak.



-Cuba Barış Anlaşması uygulanacak.



-Ülke çıkarlarını gözeten dengeli bir dış politika benimsenecek.



-Ülkedeki ekonomik gerileme durdurulacak.