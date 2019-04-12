Sudan’da muhalif gösterilerin organizatörü ordunun icraatlarını reddetti

Sudan’da muhalif gösterilerin organizatörü Sudan Meslek Odaları (SPA), "Ordunun icraatlarını kararlılıkla reddettiğimizi teyit ediyoruz." açıklamasında bulundu

Sudan’da muhalif gösterilerin organizatörü ordunun icraatlarını reddetti

Sudan’da muhalif gösterilerin organizatörü Sudan Meslek Odaları (SPA), "Askeri Geçiş Konseyi'nin yetkilendirdiği Siyasi Komite'nin basın toplantısında yapılan açıklamaları reddediyoruz. Yönetimin teslim tarzı alaycı bir tiyatroyu andırıyor. Ordunun icraatlarını kararlılıkla reddettiğimizi teyit ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Sudan'da ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamid Daklu, Askeri Geçiş Konseyi'ne katılma teklifini geri çevirdiğini, silahlı kuvvetlerin parçası olmayı sürdüreceklerini açıkladı

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2019, 15:36
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