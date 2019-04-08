Sudan’da protestolara müdahale

Sudan’ın başkenti Hartum’da devam eden protestoları hükümet güçleri bastırmak için harekete geçti.

Sudan’da protestolara müdahale

Sudan güvenlik güçleri, bugün sabah saatlerinde başkent Hartum'da hükümeti protesto eden göstericilere yönelik müdahalede bulundu.

Hükümet güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullandığı olaylarda arbede yaşandığı belirtilirken, detayların henüz gelmediği bildirildi.

SUDAN’DA NE OLMUŞTU?

Ekonomik sıkıntılar ve ekmek kıtlığı nedeniyle aralık  ayında başlayan protestolar hızla ivme kazanarak Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el- Beşir karşıtı gösterilere dönüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Beşir, göstericilerin taleplerinin haklı olduğunu kaydederken, değişimin barışçıl yollarla sandıktan geçtiğini vurgulamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net
 

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