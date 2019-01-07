Sudan’da üniversiteler de hareketlendi

Sudan’da protestolara destek veren öğretim görevlilerinden bazıları gözaltına alındı.

Sudan’da üniversiteler de hareketlendi

Sudanlı güvenlik güçleri Pazar günü Hartum Üniversitesi'ndeniki profesörü Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir yönetimine karşı protestolara katıldıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Görgü tanıkları güvenlik güçlerinin profesörlerin ve öğretim görevlilerinin üniversite dışında Beşir yönetimini protesto etmek için dışarı çıkmalarını engellediklerini kaydetti. 

Olayda toplam sekiz öğretim görevlisi gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin binayı çevrelediği ve yaklaşık üç saat boyunca yaklaşık 100 profesör ve öğretim görevlisini kurum dışına çıkmalarına izin vermedi. 

Kaynak: www.dunyabulteni.net
 

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